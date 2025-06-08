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Пелагея даст бесплатный концерт на острове Татышев в Красноярске

В рамках празднования Дня города Красноярска, сегодня, 8 июня, на острове Татышев состоится бесплатный концерт известной исполнительницы русских народных песен и романсов Пелагеи.

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В рамках празднования Дня города Красноярска, сегодня, 8 июня, на острове Татышев состоится бесплатный концерт известной исполнительницы русских народных песен и романсов Пелагеи.

Выступление пройдет в западной части острова и продлится с 21:00 до 22:00. Возможность услышать любимую певицу совершенно бесплатно, наверняка привлечет большое количество горожан и гостей Красноярска.

Сама Пелагея, родом из Новосибирска, прилетела в Красноярск вечером 7 июня и поделилась своими впечатлениями в телеграм-канале, отметив красоту города.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске проходит марш-парад духовых оркестров на Центральной набережной. Люди продолжают отмечать День города и посещают интересные мероприятия.