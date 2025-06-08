50 камер для слежения за пожарами установили в Иркутской области

Камеры монтируются на вышках сотовых операторов на высоте не менее 40 метров. Они охватывают радиус от 20 до 30 километров и имеют обзор на 360 градусов. С начала сезона около 15% от общего числа пожаров обнаружено с помощью систем лесопожарного мониторинга. Все эти возгорания были оперативно ликвидированы в первые сутки. В течение месяца планируется установить еще два комплекса в Киренском и Бодайбинском районах.