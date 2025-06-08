50 камер для слежения за пожарами установили в Иркутской области

На территории Иркутской области запущена 50-я система лесопожарного мониторинга «Лесохранитель». Последний комплекс был установлен 5 июня в Нижнеилимском районе за счет областного бюджета в рамках развития системы раннего обнаружения пожаров министерства лесного комплекса Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщили власти области.
— Комплексное использование авиационного, космического, наземного и автоматизированного видеомониторинга для обнаружения, точного определения координат и оповещения о пожаре на самой ранней стадии — наиболее эффективное решение для минимизации ущерба от возгораний, — подчеркнул министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Камеры монтируются на вышках сотовых операторов на высоте не менее 40 метров. Они охватывают радиус от 20 до 30 километров и имеют обзор на 360 градусов. С начала сезона около 15% от общего числа пожаров обнаружено с помощью систем лесопожарного мониторинга. Все эти возгорания были оперативно ликвидированы в первые сутки. В течение месяца планируется установить еще два комплекса в Киренском и Бодайбинском районах.