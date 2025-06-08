В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам чем заменить сладости

Обычные конфеты, дарящие лишь кратковременное удовольствие, содержат избыток сахара, ароматизаторы, пищевые красители, трансжиры и эмульгаторы, не принося никакой пользы организму. Однако, существует множество вкусных и полезных альтернатив, которые позволят наслаждаться сладким без вреда для здоровья.
Вот топ самых популярных и полезных замен обычным конфетам:
Сухофрукты: финики, изюм, курага, чернослив, а также смеси из различных ягод и фруктов. Сухофрукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой.
Орехи: полноценный и полезный перекус, хотя и не такие сладкие, как конфеты. Орехи содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов.
Горький шоколад: выбирайте шоколад с содержанием какао-бобов более 72%.
Натуральный мёд: обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет и нормализует работу ЖКТ.
Зефир и пастила: лучше выбирать зефир и пастилу на основе фруктового или ягодного пюре, яичных белков и натуральных загустителей.
Мармелад: отдавайте предпочтение натуральному мармеладу без сахара.
Как ранее писал «МК в Красноярске», цены на мед в Красноярском крае могут вырасти из-за массовой гибели пчел в стране. Ранние оттепели, за которыми последовали заморозки, негативно сказались на популяции пчел. Так что любимое лакомство может сильно подорожать.