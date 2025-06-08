В Роспотребнадзоре рассказали красноярцам чем заменить сладости

Как ранее писал «МК в Красноярске», цены на мед в Красноярском крае могут вырасти из-за массовой гибели пчел в стране. Ранние оттепели, за которыми последовали заморозки, негативно сказались на популяции пчел. Так что любимое лакомство может сильно подорожать.