Закон разрешает белорусам выбрасывать мусор в контейнер у соседнего дома

Но выбрасывая пакеты с мусором, если доступ к контейнерной площадке свободен, надо соблюдать условия. В черный контейнер — только пакеты с твердыми коммунальными отходами (обычный домашний мусор), в цветные контейнеры (чаще всего желтые) — бумага, пластик, стекло, тетрапак, алюминий, то что можно в последствии можно переработать.