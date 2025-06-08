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Закон разрешает белорусам выбрасывать мусор в контейнер у соседнего дома

Закон разрешает белорусам выбрасывать пакеты с мусором в любые контейнеры.

Источник: Комсомольская правда

По закону мусорный пакет в Беларуси можно выбросить в контейнер у любого дома, кроме домов товариществ собственников и жилищных кооперативов, сообщает портал коммунальной грамотности. Если специализированный контейнер стоит ближе к соседнему дому, чем к своему, то им можно воспользоваться.

Только товарищества собственников и жилищные кооперативы могут заключать отдельные договоры на установку закрытых мусорных площадок, предназначенных исключительно для их жильцов.

Но выбрасывая пакеты с мусором, если доступ к контейнерной площадке свободен, надо соблюдать условия. В черный контейнер — только пакеты с твердыми коммунальными отходами (обычный домашний мусор), в цветные контейнеры (чаще всего желтые) — бумага, пластик, стекло, тетрапак, алюминий, то что можно в последствии можно переработать.

Строительные отходы и крупногабаритный мусор требуют отдельной утилизации.

Кстати, ЖКХ Минска сказало о штрафе за пакет с мусором, оставленный у подъезда.

Мы писали о 20 правилах жизни в частном доме в Беларуси 2025, за невыполнение которых можно схлопотать штраф до 1260 рублей. Одно из ограничений касается и контейнеров с мусором.