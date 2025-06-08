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Штурмовик из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

Сибиряк служил в Московской области, а потом в Чечне.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ходе выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции погиб Максим Петров. Сибиряк еще весной 2024 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен «за ленточку». Местный герой служил в штурмовой роте. Об этом в соцсетях сообщил Геннадий Осодоев, мэр Эхирит-Булагатского района.

— Он родился 12 марта 1985 года в деревне Кокорино Баяндаевского района. После окончания 9 классов в 2001 году, он поступил в ПТУ и, получив специальность автомеханика, ушел на срочную службу. Служил в Московской области, а потом в Чечне, — рассказывает мэр.

Максим Петров погиб 2 июля 2024 года. Администрация и Дума муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.