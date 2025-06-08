Штурмовик из Баяндаевского района погиб в зоне СВО

— Он родился 12 марта 1985 года в деревне Кокорино Баяндаевского района. После окончания 9 классов в 2001 году, он поступил в ПТУ и, получив специальность автомеханика, ушел на срочную службу. Служил в Московской области, а потом в Чечне, — рассказывает мэр.