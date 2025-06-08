В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 14 техногенных пожара

Так, спасатели потушили 14 техногенных пожаров, ликвидировали восемь возгораний сухостоя. Также сотрудники МЧС оказали помощь на месте пяти ДТП. Всего за сутки были задействованы 236 спасателей, 59 единиц спецтехники.