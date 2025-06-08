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В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 14 техногенных пожара

На линии огня: 236 специалистов МЧС работали на пожарах за минувшие сутки на Дону.

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Источник: Комсомольская правда

Напряженные сутки выдались у спасатей Ростовской области. За 7 июня пожарные ликвидировали 22 возгорания, включая 14 техногенных пожаров и 8 случаев горения сухой растительности. Статистику опубликовали ГУ МЧС по Ростовской области.

Так, спасатели потушили 14 техногенных пожаров, ликвидировали восемь возгораний сухостоя. Также сотрудники МЧС оказали помощь на месте пяти ДТП. Всего за сутки были задействованы 236 спасателей, 59 единиц спецтехники.

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 8 июня. Наиболее опасные зоны: северо-восток, центр и юго-восток области, а также высокий риск в Приазовье.

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