Редкое постсоветское авто быстро продалось в Омске за полмиллиона рублей

На одной из интернет-площадок частных объявлений житель Омска разместил объявление о продаже редкого автомобиля. Пикап «Москвич-2335» за 580 тысяч рублей появился на виртуальном рынке 2 июня, и уже спустя несколько часов был снят с продажи.
Из указанной владельцем характеристики машины известно, что она на ходу, была выпущена в 2000 году, имеет «вазовский» двигатель мощностью 85 л.с. и окрас фиолетового цвета. Владелец уверял потенциальных покупателей в «идеальном для своих лет» состоянии 25-летнего авто, а также проявил абсолютную толерантность при возможной бартерной сделке: был готов к обмену своего старого «коня» на «более дорогую машину, на равноценную, на более дешевую, а также не на авто — обмен на гараж, дачу, участок земли и другие варианты».
Из любопытного по отношению к этому автомобилю стоит отметить, что он представлял из себя грузовую модификацию популярного «Москвича-2141» и был ориентирован на продажу частным лицам: появившимся в России первым предпринимателям — торговцам и фермерам. Выпускался всего 7 лет — 1994 по 2001 годы, причем с 1999 года модель собирали и в Омске, на ОМП им. Баранова.