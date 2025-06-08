Редкое постсоветское авто быстро продалось в Омске за полмиллиона рублей

Из указанной владельцем характеристики машины известно, что она на ходу, была выпущена в 2000 году, имеет «вазовский» двигатель мощностью 85 л.с. и окрас фиолетового цвета. Владелец уверял потенциальных покупателей в «идеальном для своих лет» состоянии 25-летнего авто, а также проявил абсолютную толерантность при возможной бартерной сделке: был готов к обмену своего старого «коня» на «более дорогую машину, на равноценную, на более дешевую, а также не на авто — обмен на гараж, дачу, участок земли и другие варианты».