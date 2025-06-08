Напомнили важные правила: в Омской области спасатели провели для школьников уроки по пожарной безопасности

Омские спасатели провели для школьников уроки по пожарной безопасности. Они прошли по всей Омской области в рамках Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы». Сотрудники МЧС посетили около 900 детских лагерей и учреждений дополнительного образования. Важные правила юным омичам напомнили в игровой форме.
К примеру, в Тарском районе сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с огнеборцами провели для ребят в лагерях урок по пожарной безопасности в интерактивном формате. Школьников познакомили с пожарным автомобилем, дали попробовать самим побороть огонь: подать воду от пожарной машины. Параллельно напомнили правила поведения в случае возникновения пожара, напомнили телефоны вызова пожарной охраны и научили пользоваться огнетушителями.
А в Ленинском округе Омска для ребят из клуба для детей и молодежи «Юный железнодорожник» устроили настоящий веселый праздник. День был очень жарким, поэтому школьники с удовольствием бегали под импровизированным дождем — спасатели подавали воду из пожарного ствола.
Сотрудники МЧС России по Омской области обучению детей правилам безопасности уделяют особое внимание. С начала года в Омской области произошло практически 2 тысячи пожаров, к сожалению, часто среди жертв — дети. Чтобы таких случаев стало меньше, важно сформировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения.