Напомнили важные правила: в Омской области спасатели провели для школьников уроки по пожарной безопасности

К примеру, в Тарском районе сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с огнеборцами провели для ребят в лагерях урок по пожарной безопасности в интерактивном формате. Школьников познакомили с пожарным автомобилем, дали попробовать самим побороть огонь: подать воду от пожарной машины. Параллельно напомнили правила поведения в случае возникновения пожара, напомнили телефоны вызова пожарной охраны и научили пользоваться огнетушителями.