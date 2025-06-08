Ntechlab: ИИ сможет диагностировать опухоли головного мозга

Он уточнил, что сейчас нейросеть уже используется врачами в Москве и регионах при работе со снимками КТ. Также на стадии разработки решение на основе ИИ для выявления на ранней стадии таких заболеваний головного мозга, как деменция и болезнь Альцгеймера. Продукт будет поддерживать врачей при постановке диагнозов и принятии медицинских решений.