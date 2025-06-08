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На Дону из-за коммунальной аварии несколько сел остались без воды

Три села без воды: авария на магистрали в Матвеево-Курганском районе.

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Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе произошла авария на водоводе, оставившая без водоснабжения три населенных пункта. ЧП случилось в районе села Ряженое. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Из-за аварии воды нет в селах Рясное, Ряженое, Покровское. Аварийные бригады МУП «Водоканал» приступили к работам. Специалисты устраняют порыв на магистральном водоводе. Восстановить водоснабжение в селах планируется 8 июня.

Сейчас все силы брошены на скорейшее устранение аварии. Для жителей организуют подвоз воды.

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