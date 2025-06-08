На Дону из-за коммунальной аварии несколько сел остались без воды

В Матвеево-Курганском районе произошла авария на водоводе, оставившая без водоснабжения три населенных пункта. ЧП случилось в районе села Ряженое. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.