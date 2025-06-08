Особый день: как правильно провести праздник Святой Троицы

В воскресенье, 8 июня, праздник Святой Троицы. «Вечерняя Москва» вместе с протоиереем Федором Бородиным выяснила, что в этот день можно делать, а что категорически запрещено.
Накануне Троицы отмечается и другой день — Троицкая родительская суббота, рассказывает протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.
— Это особый день в православном календаре, когда вся Церковь молится об упокоении всех усопших православных христиан. Это вселенское поминовение совершается накануне праздника Святой Троицы.
По словам священника, богослужение начинается уже в пятницу вечером с великой панихиды — Парастаса, а в сам день субботы служится заупокойная Божественная литургия и общая панихида.
— Особенность этого поминовения в том, что мы молимся не только о своих родных и близких, но обо всех-всех-всех усопших — и тех, кого знаем, и тех, кто остался без молитвенного поминовения, — рассказывает протоиерей.
А вот уже в воскресенье, то есть в сам праздник Святой Троицы, по традиции все христиане приглашаются в храм на торжественное богослужение, исповедь и Причастие Святых Христовых Тайн.
Храмы в этот день украшаются зеленью, преимущественно березовыми ветвями — как символом жизни, которая прорастает через все преграды.
— Хорошей традицией будет прочесть в этот праздник первую главу книги Деяний святых апостолов, где описывается само событие Пятидесятницы. Также в этот день особенно благословляется помогать нуждающимся — больным, бедным, нищим, — рассказывает Федор Бородин.
С этим праздником, как ни странно, связано много суеверий.
Например, запрет на купание — чисто народное суеверие, связанное с поверьями о «русальной неделе» и активности нечистой силы в воде перед Троицей.
— Церковь не налагает такого запрета. Решайте исходя из погоды и безопасности, — говорит протоиерей.
Или вот еще запрет: ходить в лес одному. Тоже суеверие («русалки защекочут»). Осторожность в природе всегда уместна, но прямой связи с грехом нет.
Говорят также, что запрещено стричься, шить, убирать и стирать. Священники лишь усмехаются в ответ, поскольку это бытовые дела и Церковь не запрещает их.
— Все вопросы вроде «что можно или нельзя делать в праздник» некорректны — грешить нельзя никогда, а молиться и творить добро нужно всегда, независимо от календарной даты. Главное в эти дни — не внешние обряды, а искренняя молитва, участие в церковных таинствах и дела милосердия, — говорит протоиерей.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ.
Пропускать богослужение без уважительной причиныСсориться, ругаться, злиться, завидоватьЗлоупотреблять алкоголем, предаваться разгулуЗаниматься тяжелым физическим трудомДумать только о материальномГадать, ворожить, заниматься оккультизмом.