Более 1600 легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

Так, в субботу очередь из 1620 легковых машин фиксируется в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. На других направлениях скоплений из легковушек нет.
Очереди из грузовиков есть и на границе Беларуси с Латвий и Литвой.
Так, в ПП «Григоровщина» стоит 240 фур, а в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» — 350 и 550 большегрузов соответственно.
Также фиксируется очередь и из пассажирских автобусов. По данным Погранкомитета, 11 автобусов стоит днем в воскресенье в ПП «Брест» на польской границе.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.