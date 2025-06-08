Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1600 легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Очереди из грузовиков, легковых автомобилей и автобусов сохраняются на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

Так, в субботу очередь из 1620 легковых машин фиксируется в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. На других направлениях скоплений из легковушек нет.

Очереди из грузовиков есть и на границе Беларуси с Латвий и Литвой.

Так, в ПП «Григоровщина» стоит 240 фур, а в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» — 350 и 550 большегрузов соответственно.

Также фиксируется очередь и из пассажирских автобусов. По данным Погранкомитета, 11 автобусов стоит днем в воскресенье в ПП «Брест» на польской границе.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.