Жители Самарской области отмечают Троицу: богослужения и народные традиции

8 июня 2025 года православные жители Самарской области празднуют День Святой Троицы — один из важнейших христианских праздников, приходящийся на 50-й день после Пасхи. Сегодня во всех храмах региона проходят торжественные богослужения, собирающие сотни верующих.
По древней традиции, храмы и дома верующих украшают свежей зеленью, ветвями берёзы и травами. Эти символы олицетворяют жизнь, обновление и духовную чистоту. Во многих населённых пунктах прошли праздничные мероприятия, включая народные гулянья, выставки ремёсел и концерты духовной музыки.
Также сегодня многие семьи посещают кладбища, чтобы помянуть усопших родственников — этот обычай сохранился в народной традиции, хотя официально родительский день приходится на понедельник после Троицы, называемый Духов день.
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