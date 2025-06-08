Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют

Одобрить реставрацию и реконструкцию медресе Тилля-Кори, расположенного на площади Регистан в Самарканде, при условии, что в ходе реставрационных и реконструкционных работ не будет повреждено декоративное убранство памятника. Контроль за реализацией проекта возложить на автора проекта и Самаркандское областное управление культурного наследия.