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Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют

ТАШКЕНТ, 8 июня — Sputnik. Медресе Тилля-Кори в самаркандском Регистане отреставрируют, сообщает пресс-служба Агентства по охране культурного наследия Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Научно-экспертный совет при Агентстве принял более 100 решений, направленных на сохранение объектов культурного наследия республики.

Как отмечается, на заседании совета рассмотрели около 120 проектов.

Одобрить реставрацию и реконструкцию медресе Тилля-Кори, расположенного на площади Регистан в Самарканде, при условии, что в ходе реставрационных и реконструкционных работ не будет повреждено декоративное убранство памятника. Контроль за реализацией проекта возложить на автора проекта и Самаркандское областное управление культурного наследия.

говорится в протоколе заседания

Также научно-экспертный совет при Агентстве культурного наследия одобрил предложения:

  • о включении археологических памятников «Ташбулок» и «Тугонбулок» в Бахмальском районе Джизакской области, в Национальный список недвижимых объектов материального культурного наследия, как археологических памятников республиканского значения;
  • о преобразовании мавзолея «Соки Мавлон Ота» в поселке Хазара Шахрисабзского района Кашкадарьинской области в место паломничества с сохранением историко-природного ландшафта.

Вместе с тем, совет отклонил такие проекты, как строительство новой мечети на территории мечети «Гурумсарой» («Холматбой») в Папском районе Наманганской области и дополнительного здания около мечети «Хотамхон тура» в Балыкчинском районе Андижанской области.

Всего не были одобрены 11 проектов в городах Бухара, Ташкент и Самарканд, в Бухарской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областях из-за возможности их негативного воздействия на облик исторических памятников и неполной реализации рекомендаций, данных Советом.

говорится в сообщении