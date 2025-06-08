Башкирская группа AY YOLA исполнила свой хит Homay весте с Димой Биланом

Башкирская группа AY YOLA исполнила свой хит Homay вместе с Димой Биланом на сцене премии МУЗ ТВ. Музыканты спели композицию на трех языках: коллектив из республики — на башкирском, а Билан — на русском и кабардинском.
— Неожиданные коллаборация. Сами не ожидали! — отметили AY YOLA в своих соцсетях.
— Вы — крутые! Бесконечно, абсолютно. Спасибо огромное! — высказался о совместном выступлении с башкирской группой Билан.
В комментариях многие поклонники AY YOLA критично высказались об их общем выступлении с Биланом. Вот, что они пишут:
— Билан всё испортил. Такая песня была…
— Я Билана очень люблю, но как-то неорганичен он в этом дуэте на мой взгляд. Как будто бы с такой нежной девочкой надо вести себя как принц… А он будто на техно-пати пришел.
— Думаю, культуру надо уважать и вести себя так же достойно. Перед Димой Биланом стоит девушка в национальном костюме и мужчины, а он раздевается [во время исполнения песни Билан снял пиджак, под которым была майка — прим. авт.]
— Дима рядом с Адель [солистка AY YOLA] выглядит так, как будто ее от него надо защитить. Пошло и некрасиво.
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