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Башкирская группа AY YOLA исполнила свой хит Homay весте с Димой Биланом

Некоторым фанатам новых звезд из Башкирии не понравилась коллаборация.

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Источник: Комсомольская правда

Башкирская группа AY YOLA исполнила свой хит Homay вместе с Димой Биланом на сцене премии МУЗ ТВ. Музыканты спели композицию на трех языках: коллектив из республики — на башкирском, а Билан — на русском и кабардинском.

— Неожиданные коллаборация. Сами не ожидали! — отметили AY YOLA в своих соцсетях.

— Вы — крутые! Бесконечно, абсолютно. Спасибо огромное! — высказался о совместном выступлении с башкирской группой Билан.

В комментариях многие поклонники AY YOLA критично высказались об их общем выступлении с Биланом. Вот, что они пишут:

— Билан всё испортил. Такая песня была…

— Я Билана очень люблю, но как-то неорганичен он в этом дуэте на мой взгляд. Как будто бы с такой нежной девочкой надо вести себя как принц… А он будто на техно-пати пришел.

— Думаю, культуру надо уважать и вести себя так же достойно. Перед Димой Биланом стоит девушка в национальном костюме и мужчины, а он раздевается [во время исполнения песни Билан снял пиджак, под которым была майка — прим. авт.]

— Дима рядом с Адель [солистка AY YOLA] выглядит так, как будто ее от него надо защитить. Пошло и некрасиво.

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