Эксперт советует не пить воду из родников Беларуси без исследования ее состава

Не рекомендует пить воду из родников Беларуси без исследования начальник отдела поверхностных вод Центрального НИИ комплексного использования водных ресурсов Елена Громадская, сообщает БелТА.
По словам специалиста, из родников, которые находятся вблизи дороги либо вблизи поля, воду пить нежелательно.
«Но, когда мы выезжаем даже на работы полевые по инвентаризации, мы видим, что людей ничего не останавливает», — отметила Елена Грамадская.
По словам специалиста, не стоит пить воду из родников без проведения предварительного исследования.
«Системной работы по оценке качества водных родников не проводится. Она производится только по заявкам», — подчеркнула Елена Грамадская и добавила, что родник — это открытый уязвимый источник, к которому есть доступ всем, кому угодно.
В целом институт рассматривает возможность начать проводить исследования питьевых качеств родниковой воды, но пока таких работ еще не было.
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