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Проблемы с мобильной связью в Омской области прокомментировал губернатор

Виталий Хоценко лаконично объяснил омичам почему у них нет мобильного интернета и плохая связь.

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Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прояснил сегодня, 8 июня, ситуацию с некорректной работы всех мобильных операторов региона.

«Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что проблемы с мобильным интернета и сотовой связью омичи начали испытывать вчера, 7 июня. Ситуация на сегодняшнее утро также оставалась напряженный — многие омичи жаловались на плохую связь.

Ранее «КП в Омске» писала, что в регионе продолжаются перебои с мобильной связью и интернетом.