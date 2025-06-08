Проблемы с мобильной связью в Омской области прокомментировал губернатор

Губернатор Омской области Виталий Хоценко прояснил сегодня, 8 июня, ситуацию с некорректной работы всех мобильных операторов региона.
«Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, что проблемы с мобильным интернета и сотовой связью омичи начали испытывать вчера, 7 июня. Ситуация на сегодняшнее утро также оставалась напряженный — многие омичи жаловались на плохую связь.
Ранее «КП в Омске» писала, что в регионе продолжаются перебои с мобильной связью и интернетом.