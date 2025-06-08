В Марково и Хомутово голосуют за объекты для благоустройства

— У жителей остается все меньше времени на то, чтобы проголосовать за понравившееся им пространство. Голосование завершится 12 июня и по его результатам в каждом из муниципалитетов будет выбрано по одной территории-победителю, проекты благоустройства которых начнем реализовывать в 2026 году, — отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.