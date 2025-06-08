В Марково и Хомутово голосуют за объекты для благоустройства

В Иркутском районе проходит Всероссийское голосование, в рамках которого жители определяют, какие общественные пространства должны преобразиться в Марковском и Хомутовском муниципальных образованиях. Об этом КП-Иркутск сообщают власти области.
— У жителей остается все меньше времени на то, чтобы проголосовать за понравившееся им пространство. Голосование завершится 12 июня и по его результатам в каждом из муниципалитетов будет выбрано по одной территории-победителю, проекты благоустройства которых начнем реализовывать в 2026 году, — отметил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.
В Марковском муниципальном образовании предлагается на выбор два проекта: благоустройство пространства возле Дома культуры в рабочем поселке Маркова и преображение въезда в микрорайон Ново-Иркутский. Первый проект предполагает создание современного пространства для отдыха всей семьей, включая уличную сцену и детскую игровую зону. Второй — установку стелы возле пересечения улиц Проезд Подгорный и Фаворского, чтобы сделать въезд на территорию муниципалитета более красивым и узнаваемым.
В Хомутовском муниципальном образовании на голосование вынесены проекты благоустройства набережной реки Куда и общественной территории на улице Подгорной в поселке Плишкино. Жители могут выразить своё мнение и выбрать наиболее значимый для них проект.