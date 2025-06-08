Прогремит гроза: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе

— Столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 18−23 градуса в дневные часы. Ночью со вторника на среду ожидается плюс 7−12 градусов, со среды на четверг — плюс 9−14 градусов. Ветер повернет на юго-восток. А вот в пятницу, 13 июня, обойдется уже без осадков, температура воздуха будет колебаться около плюс 20−25 градусов, но ветер будет дуть уже с севера, со скоростью 6−9 метров в секунду, — предупредил метеоролог.