Прогремит гроза: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается комфортная летняя погода с температурой воздуха около плюс 30 градусов. При этом в отдельные дни может идти дождь и греметь гроза. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в понедельник, 9 июня, будет достаточно жарко, столбики термометров в Москве достигнут плюс 27−29 градусов, по области — плюс 26−31 градуса.
— При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Не исключено, что местами прогремит и гроза. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6−11 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15−20 метров в секунду, — сообщил Ильин.
Во вторник, 10 июня, пройдет холодный атмосферный фронт, что отразится на показателях термометров, предупредил специалист.
— Воздух в Москве в дневные часы прогреется лишь до 19−21 градуса, по области — до 18−23 градусов. Местами снова пройдет кратковременный дождь. Ветер будет дуть уже с запада, со скоростью 6−11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 17 метров в секунду, — рассказал Ильин.
Со среды до четверга, 11−12 июня, сохранится небольшой дождь, при этом температура воздуха будет чуть выше, чем накануне, заверил синоптик.
— Столбики термометров будут колебаться около отметки плюс 18−23 градуса в дневные часы. Ночью со вторника на среду ожидается плюс 7−12 градусов, со среды на четверг — плюс 9−14 градусов. Ветер повернет на юго-восток. А вот в пятницу, 13 июня, обойдется уже без осадков, температура воздуха будет колебаться около плюс 20−25 градусов, но ветер будет дуть уже с севера, со скоростью 6−9 метров в секунду, — предупредил метеоролог.
К выходным, 14−15 июня, снова потеплеет, столбики термометров вновь устремятся вверх, рассказал синоптик.
— Температура будет колебаться около плюс 23−28 градусов, на солнце может быть и жарче. В ночные же часы воздух будет остывать гораздо активнее, — сообщил Ильин.
Атмосферное давление в течение недели будет расти: в понедельник оно составит около 743 миллиметров ртутного столба, а уже к четвергу достигнет 755 миллиметров ртутного столба, заключил специалист.
Между тем на фоне чрезмерной активности Солнца в июне люди столкнутся с большим количеством магнитных бурь. Насколько часто будет происходить это явление в начале лета, «ВМ» рассказали эксперты.