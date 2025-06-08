Сибирячка Ника Негода представит Россию на международном конкурсе красоты

В октябре этого года в Дели, Индия, состоится масштабный международный конкурс красоты «Миссис Супермодель Мира 2025», на котором Сибирь представит Ника Негода.
29-летняя Ника — не только многодетная мама, воспитывающая трех дочерей, но и успешный предприниматель в сфере красоты. Она увлечена астрологией, пишет стихи и занимается боксом. В будущем девушка планирует открыть собственный благотворительный фонд.
Стоит отметить, что Ника является финалисткой конкурса «Миссис Красноярский Край 2025», что подтверждает ее красоту, талант и целеустремленность. Участие в «Миссис Супермодель Мира 2025» станет для нее важным этапом и даст возможность представить Россию на мировой арене.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярка Ева Шмидт не победила в конкурсе красоты «Мисс Россия 2024». Она уступила участнице из Чувашии — Валентине Алексеевой.