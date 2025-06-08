Сибирячка Ника Негода представит Россию на международном конкурсе красоты

Стоит отметить, что Ника является финалисткой конкурса «Миссис Красноярский Край 2025», что подтверждает ее красоту, талант и целеустремленность. Участие в «Миссис Супермодель Мира 2025» станет для нее важным этапом и даст возможность представить Россию на мировой арене.