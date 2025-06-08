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Житель Кежемского района поблагодарил полицию за возвращение украденного

В Кежемском районе Красноярского края местный житель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции, вернувшим ему похищенное имущество.

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В Кежемском районе Красноярского края местный житель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции, вернувшим ему похищенное имущество.

В правоохранительные органы обратился житель поселка Тагара, сообщивший о краже из его дома телевизора и двух бензопил. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний мужчина.

Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Кража». Имущество вернулось к владельцу, подозреваемый находится под стражей.

Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты. Девушка дала телефон знакомому, который воспользовался установленным банковским приложением.