Житель Кежемского района поблагодарил полицию за возвращение украденного

В Кежемском районе Красноярского края местный житель выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции, вернувшим ему похищенное имущество.
В правоохранительные органы обратился житель поселка Тагара, сообщивший о краже из его дома телевизора и двух бензопил. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний мужчина.
Теперь ему грозит уголовная ответственность по статье «Кража». Имущество вернулось к владельцу, подозреваемый находится под стражей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты. Девушка дала телефон знакомому, который воспользовался установленным банковским приложением.