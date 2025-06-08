«Доплатил 410 рублей за бесплатный проезд в общественном транспорте». Власти Минска выявили студента, который ездил по школьному проездному

Минский студент бесплатно ездил по найденному проездному школьника, в итоге был вычислен и возместил столичным транспортникам ущерб на сумму более 410 рублей, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольгу Леошко.
По ее словам, незаконные действия студента выявили в результате специальных контрольных мероприятий, которые проводятся регулярно.
«Учитывая, что каждый выданный льготный проездной имеет свой номер, не составило труда определить, что он был выдан одному из школьников, который его потерял», — отметила Ольга Леошко.
Мы писали, что МАРТ добился, чтобы А1 и МТС вернули тарифные планы: «Белорусы пожаловались на принудительный перевод на более дорогие тарифные планы».
А вот что произошло после поражения белоруски Арины Соболенко от американки Коко Гауфф в финале «Ролан Гаррос»: «Это так больно, ребята».