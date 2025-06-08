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«Доплатил 410 рублей за бесплатный проезд в общественном транспорте». Власти Минска выявили студента, который ездил по школьному проездному

Минский студент заплатил за поездки с незаконным проездным сразу 410 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минский студент бесплатно ездил по найденному проездному школьника, в итоге был вычислен и возместил столичным транспортникам ущерб на сумму более 410 рублей, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольгу Леошко.

По ее словам, незаконные действия студента выявили в результате специальных контрольных мероприятий, которые проводятся регулярно.

«Учитывая, что каждый выданный льготный проездной имеет свой номер, не составило труда определить, что он был выдан одному из школьников, который его потерял», — отметила Ольга Леошко.

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