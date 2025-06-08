В Иркутске обсудили развитие детского здравоохранения

В Иркутске прошло выездное совещание комитета Госдумы по охране здоровья. Главной темой для обсуждения стало развитие системы детского здравоохранения в Приангарье. Депутаты посетили несколько детских больниц и поликлиник в областном центре, а после стали участниками круглого стола на площадке Законодательного Собрания региона. Говорили о перспективах и насущных проблемах, выслушали предложения областного минздрава и врачебного сообщества. На связи были и специалисты федерального министерства здравоохранения.
В частности, побывали делегаты в Иркутской областной детской клинической больнице, где познакомились с передовыми методами лечения маленьких пациентов. Посетили и детские поликлиники № 2 и 3. Здесь речь шла о другом: помещения не соответствуют современным требованиям, нет возможности развиваться, создавать комфортные условия для маленьких пациентов и сотрудников. И пока вопрос о строительстве новых зданий не решен, обсуждается возможность объединения этих поликлиник с ОДКБ — это поможет выстроить работу более эффективно. Конечно, обсуждался и вопрос строительства нового корпуса областной детской больницы: проект уже готов, известна ориентировочная стоимость, все дело за выделением финансирования, ведь без помощи федерального бюджета не обойтись.
Кроме того, на круглом столе обсудили проблему нехватки сотрудников для школьных медкабинетов и варианты ее решения.
— Сегодня со стороны федерального центра уделяется большое внимание развитию детского здравоохранения в Иркутской области. Мы видим, что переход на новый уровень с использованием передовых технологий, в том числе искусственного интеллекта, — одна из главных задач в федеральной и региональной повестке. Благодаря поддержке губернатора Игоря Ивановича Кобзева из областного бюджета выделяются средства на развитие высокотехнологичной медицины в регионе", — подчеркнул Александр Ведерников.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов пообещал полную поддержку проекта по строительству нового корпуса ОДКБ. Кроме того, прозвучавшие на круглом столе предложения войдут в проект постановления правительственного часа, который состоится в Госдуме и будет посвящен школьной медицине.