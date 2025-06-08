В Иркутске обсудили развитие детского здравоохранения

В частности, побывали делегаты в Иркутской областной детской клинической больнице, где познакомились с передовыми методами лечения маленьких пациентов. Посетили и детские поликлиники № 2 и 3. Здесь речь шла о другом: помещения не соответствуют современным требованиям, нет возможности развиваться, создавать комфортные условия для маленьких пациентов и сотрудников. И пока вопрос о строительстве новых зданий не решен, обсуждается возможность объединения этих поликлиник с ОДКБ — это поможет выстроить работу более эффективно. Конечно, обсуждался и вопрос строительства нового корпуса областной детской больницы: проект уже готов, известна ориентировочная стоимость, все дело за выделением финансирования, ведь без помощи федерального бюджета не обойтись.