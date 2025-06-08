«Равносильно двум бутылкам водки». В Верхнедвинске ГАИ задержала мужчину на электромопеде с 5,6 промилле алкоголя в крови

О задержании алкорекордсмена сообщила Госавтоинспекция Витебской области. Житель Верхнедвинска позвонил в милицию и сообщил, что по улице на электромопеде передвигается, предположительно, нетрезвый мужчина.
Сотрудники ГАИ среагировали молниеносно и задержали 43-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения, который мало того, что категорически отказался проследовать с инспекторами, так и оказывал неповиновение. Милиционерам пришлось применить в отношении нарушителя физическую силу и спецсредства.
Медицинское освидетельствование подтвердило подозрение — 5,6 промилле алкоголя в крови, что равно примерно двум бутылкам выпитой водки.
На алкорекордсмена составлены административные протоколы за управление транспортом в пьяном виде и без прав, оскорбление и неповиновение сотрудникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей.
Кстати, под Жодино 7 июня пьяная женщина-водитель насмерть сбила пьяную велосипедистку.
Мы писали, что вечером 7 июня под Витебском в лобовом столкновении погибли и пострадали люди: «Пассажир скончался в карете “скорой”, четверо в больнице».
А Минздрав сказал о состоянии четырех пострадавших в смертельном ДТП в Барановичском районе 7 июня: «Два человека в тяжелом состоянии в реанимации, двое с травмами головы — в отделении нейрохирургии».