«Равносильно двум бутылкам водки». В Верхнедвинске ГАИ задержала мужчину на электромопеде с 5,6 промилле алкоголя в крови

Сотрудники ГАИ среагировали молниеносно и задержали 43-летнего местного жителя с явными признаками алкогольного опьянения, который мало того, что категорически отказался проследовать с инспекторами, так и оказывал неповиновение. Милиционерам пришлось применить в отношении нарушителя физическую силу и спецсредства.