В Омске фекалиями затапливает целую улицу

Очередная коммунальная авария случилась 7 июня на улице 2-я Нагорная в Кировском округе. Видеозапись происшествия появилась в телеграм-канале «Омск с огоньком».
«7 июня 2025 года. Постоянный перелив — вон, сколько вылилось. Все затопило. Болото теперь здесь образовалось. Люди ставили мостики и ничего не помогает. Подвалы в домах полные. Дышать невозможно — запах непередаваемый стоит», — сетует на ситуацию омич.
На кадрах видно, что немного дальше места розлива зловонное озеро уже покрылось какими-то водными растениями, что убеждает в правдивости слов омича о постоянстве проблемы. Также на видео присутствуют деревянные паллеты, с помощью которых омичи пытались соорудить импровизированный мостик к своим домам. Но бурное извержение канализационных стоков из колодца сделало их работу бесполезной — импровизированную переправу размыло.