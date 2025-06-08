В Омске фекалиями затапливает целую улицу

На кадрах видно, что немного дальше места розлива зловонное озеро уже покрылось какими-то водными растениями, что убеждает в правдивости слов омича о постоянстве проблемы. Также на видео присутствуют деревянные паллеты, с помощью которых омичи пытались соорудить импровизированный мостик к своим домам. Но бурное извержение канализационных стоков из колодца сделало их работу бесполезной — импровизированную переправу размыло.