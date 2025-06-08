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В Омске фекалиями затапливает целую улицу

Дурно пахнущая вода бурным потоком идет из колодца, поглощая дороги и заливая подвалы жилых домов.

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Источник: Комсомольская правда

Очередная коммунальная авария случилась 7 июня на улице 2-я Нагорная в Кировском округе. Видеозапись происшествия появилась в телеграм-канале «Омск с огоньком».

«7 июня 2025 года. Постоянный перелив — вон, сколько вылилось. Все затопило. Болото теперь здесь образовалось. Люди ставили мостики и ничего не помогает. Подвалы в домах полные. Дышать невозможно — запах непередаваемый стоит», — сетует на ситуацию омич.

На кадрах видно, что немного дальше места розлива зловонное озеро уже покрылось какими-то водными растениями, что убеждает в правдивости слов омича о постоянстве проблемы. Также на видео присутствуют деревянные паллеты, с помощью которых омичи пытались соорудить импровизированный мостик к своим домам. Но бурное извержение канализационных стоков из колодца сделало их работу бесполезной — импровизированную переправу размыло.