С 9 июня изменится схема движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

С 9 июня 2025 года дорожники начнут реконструкцию трёх путепроводов на трассе М-4 «Дон». Как предупредили в госкомпании «Автодор», ремонт продлится до апреля следующего года и затронет 982-й, 993-й и 1000-й километры трассы (развязка Шахты — Новочеркасск — Новошахтинск).
В компании добавили, что основное движение по трассе М-4 «Дон» останется неизменным. Однако автомобилисты столкнутся с изменениями схемы проезда на некоторых участках. Приводим список новых маршрутов объезда.
Для тех, кто едет с севера в сторону Шахт, предусмотрен разворот на 997 км, возможен также съезд правее за 993 км (рядом с постом ДПС возле посёлка Аютинский). Выезжающим из Шахт на север потребуется двигаться направо от Дачной или воспользоваться поворотом рядом с постом ДПС в посёлке Аютинском.
Водителям, выезжающим из Шахт на юг, рекомендуется повернуть направо с Дачной и далее совершить разворот на 997 км. Те, кто направляется в Шахты с южной стороны, смогут съехать направо на Дачную или же сделать это чуть дальше, за постом ДПС близ посёлка Аютинский.
Автомобилистам, едущим из Шахт в посёлки Аютинский и Таловый, рекомендуют поворачивать направо на М-4 в районе поста ДПС с разворотом на 987 км.
Чтобы попасть в Красный Сулин с юга, необходимо сделать разворот на 977 км. Покидающим Красный Сулин в северном направлении понадобится развернуться на 987 км.