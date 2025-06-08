С 9 июня изменится схема движения на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Для тех, кто едет с севера в сторону Шахт, предусмотрен разворот на 997 км, возможен также съезд правее за 993 км (рядом с постом ДПС возле посёлка Аютинский). Выезжающим из Шахт на север потребуется двигаться направо от Дачной или воспользоваться поворотом рядом с постом ДПС в посёлке Аютинском.