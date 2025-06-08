Частые ДТП: в ГАИ дали советы мотоциклистам в связи с началом сезона

В ведомстве обратили внимание, что вождение мотоцикла — это не только удовольствие, но и ответственность, и дали ряд советов, которые помогут свести риск аварии к минимуму и сделать поездки более безопасными.
Так, следует пройти курсы вождения, которые помогут освоить необходимые навыки.
Обязательно обучайтесь у профессионалов.
Чем больше практических поездок, тем лучше это даст возможность справляться с различными дорожными ситуациями. Начинать практиковаться стоит с менее загруженных дорог и постепенно переходить к более сложным маршрутам.
Мотоциклисту следует использовать защитную экипировку из специализированных материалов. Шлем должен иметь сертификат безопасности, плотно сидеть на голове, быть застегнутым и предоставлять хорошую видимость.
Помимо того, необходимо следить за состоянием дороги: быть внимательным к ямам, щебню, масляным пятнам и другим опасностям, включая плохие погодные условия.
Помните, что водители легковых автомобилей могут не замечать мотоциклистов. Будьте особенно осторожны на перекрестках.
С️ледует держать безопасную дистанцию с впереди идущим транспортом, что даст время для маневра в случае экстренной ситуации.
Также специалисты рекомендуют мотоциклистам быть боле заметными: использовать фары и яркую одежду, особенно в условиях плохой видимости.
Не стесняйтесь подать сигнал другим участникам движения о своих намерениях.
Необходимо соблюдать скоростной режим — низкая скорость даст больше времени на реакцию, а также избегать агрессивного вождения.
Управляющий мотоциклом должен соблюдать все правила дорожного движения и избегать отвлекающих факторов, в частности, не пользоваться телефоном.
Помимо того, необходимо поддерживать мотоцикл в хорошем состоянии: регулярно проверять тормоза, шины, световые приборы и другие важные компоненты транспортного средства.