Фотограф из Иркутской области принял участие в московской выставке

Выставка будет открыта до 21 июня. Это отличная возможность для всех участников и гостей форума «Путешествуй!» на ВДНХ (с 10 по 15 июня) не только познакомиться с культурным и природным наследием Приангарья, но и лично пообщаться с представителями региона.