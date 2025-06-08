Фотограф из Иркутской области принял участие в московской выставке

В рамках культурной программы Международного делового форума «Дни Сибири и Арктики», который проходит в Москве, открылась фотовыставка с таким же названием. На экспозиции представлены снимки объектов Иркутской области, которые привлекают туристов: астрофизическая, радиофизическая и солнечная обсерватории, скульптуры из льда для ежегодного парка ледовых скульптур Olkhon Ice Park, порт Байкал, знаменитая скала Шаманка и многие другие природные достопримечательности. Об этом КП-Иркутск сообщают власти области.
— Одним из авторов фотографий, представленных на выставке, стала Нина Новикова, начальник отдела развития въездного и внутреннего туризма агентства по туризму Иркутской области. В ее архиве собраны уникальные кадры природных красот, туристической инфраструктуры и отдыхающих, — говорится в сообщении.
Выставка будет открыта до 21 июня. Это отличная возможность для всех участников и гостей форума «Путешествуй!» на ВДНХ (с 10 по 15 июня) не только познакомиться с культурным и природным наследием Приангарья, но и лично пообщаться с представителями региона.