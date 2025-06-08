Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец Юрий Федоров попал в Зал славы отечественного хоккея

Он сыграл 606 матчей за ХК «Торпедо».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Пресс-служба ХК «Торпедо»

Нижегородский хоккеист Юрий Федоров был включен в Зал славы отечественного хоккея. Церемония состоялась 6 июня, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Юрий Федоров сыграл за нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» 606 матчей, а также забросил 102 шайбы. Также ему присвоено звание заслуженного мастера спорта. Два раза становился чемпионом мира и Европы, а также был победителем Кубка Вызова и Всемирной Зимней Универсиады.

Организаторы церемонии отметили уникальный игровой стиль и интеллект нижегородца, которые стали эталоном для целой хоккейной эпохи.

Кроме того, 8 июня ветеран хоккея отмечает 76-летие. Его поздравила администрация «Торпедо». В своем сообщении представители клуба отметили, что благодаря вкладу Юрия Федорова о нижегородской команде стало известно во всем мире.

Несмотря на мировую известность, он оставался игроком «Торпедо». Когда игровая карьера закончилась, Юрий Федоров передал свой опыт подрастающему поколению хоккеистов.