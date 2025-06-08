Нижегородец Юрий Федоров попал в Зал славы отечественного хоккея

Юрий Федоров сыграл за нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» 606 матчей, а также забросил 102 шайбы. Также ему присвоено звание заслуженного мастера спорта. Два раза становился чемпионом мира и Европы, а также был победителем Кубка Вызова и Всемирной Зимней Универсиады.