В Омске сточные воды затапливают дворы на 2-й Нагорной

На жалобу омичей отреагировали в «Омскводоканале». В ведомстве сообщили, что в ночь с 7 на 8 июня на участке действительно проводились ремонтные работы на канализационной насосной станции. К 6:40 утра был запущен второй насосный агрегат, откачка выполнялась с привлечением дополнительной техники.