В Омске сточные воды затапливают дворы на 2-й Нагорной

«Постоянный перелив. Всё затопило. Подвалы полные, запах ужасный, фекалии плавают», — жалуется автор поста. В видео, прикреплённом к публикации, видно, как из канализационного люка льётся вода, а прилегающая территория превратилась в болото.
Жители отмечают, что уже обращались в разные инстанции, вплоть до администрации президента, но результата это не принесло.
На жалобу омичей отреагировали в «Омскводоканале». В ведомстве сообщили, что в ночь с 7 на 8 июня на участке действительно проводились ремонтные работы на канализационной насосной станции. К 6:40 утра был запущен второй насосный агрегат, откачка выполнялась с привлечением дополнительной техники.
По данным на 12:00 8 июня, станция работает в штатном режиме, а обработка пострадавшей территории завершится до 11 июня. В «Омскводоканале» пообещали информировать жителей о ходе устранения последствий.