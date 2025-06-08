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В Омске сточные воды затапливают дворы на 2-й Нагорной

На улице 2-я Нагорная в Омске вновь произошёл массовый перелив сточных вод — затоплены дворы, детские площадки, дороги и подвалы. Об этом сообщили местные жители в паблике «ЧП Омск» во «ВКонтакте». По их словам, подобная ситуация повторяется третий год подряд.

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Источник: «ЧП Омск»

«Постоянный перелив. Всё затопило. Подвалы полные, запах ужасный, фекалии плавают», — жалуется автор поста. В видео, прикреплённом к публикации, видно, как из канализационного люка льётся вода, а прилегающая территория превратилась в болото.

Жители отмечают, что уже обращались в разные инстанции, вплоть до администрации президента, но результата это не принесло.

На жалобу омичей отреагировали в «Омскводоканале». В ведомстве сообщили, что в ночь с 7 на 8 июня на участке действительно проводились ремонтные работы на канализационной насосной станции. К 6:40 утра был запущен второй насосный агрегат, откачка выполнялась с привлечением дополнительной техники.

По данным на 12:00 8 июня, станция работает в штатном режиме, а обработка пострадавшей территории завершится до 11 июня. В «Омскводоканале» пообещали информировать жителей о ходе устранения последствий.