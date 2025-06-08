Бывший премьер-министр в настоящее время являющаяся членом Совета по надзору Нацбанка Молдовы (НБМ), задекларировала отчисления в размере 1 221 857,98 лея, полученных от НБМ на 2024 год, сообщает SPPOT.
Согласно декларации о доходах, Гаврилица также сообщила о зарплате в размере 64 882 лея от организации «Партнерство ради новой экономики», 25 тысяч леев от аренды и стипендии в размере 40 230 евро, предоставленной Фондом Роберта Боша в рамках престижной программы стипендий Рихарда фон Вайцзеккера.
Программа нацелена на лидеров и экспертов в области госполитики, которые вносят вклад в глобальные дебаты по вопросам демократии и управления. В недавнем выпуске подкаста Robert Bosch Academy Гаврилица вещала о дезинформации, российском (ну, а каком же еще) «вмешательстве» в выборы и защите демократии.
Бывший премьер-министр задекларировала отчисления в размере 1 221 857,98 лея. Фото: соцсети.
Кажется, такой карьерный рост только и светит тем, кто пляшет под дудку правящей партии и с нескрываемым удовольствием хает «руку Москвы».
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