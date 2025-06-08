Экс-премьер Молдовы живет на пособия: Наталья Гаврилица только за год получила «помощь» от государства 1.2 млн леев

Программа нацелена на лидеров и экспертов в области госполитики, которые вносят вклад в глобальные дебаты по вопросам демократии и управления. В недавнем выпуске подкаста Robert Bosch Academy Гаврилица вещала о дезинформации, российском (ну, а каком же еще) «вмешательстве» в выборы и защите демократии.