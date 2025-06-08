Опубликован рейтинг смертоносных водоемов Нижегородской области

Согласно этим данным, в черте Нижнего Новгорода больше всего погибших зафиксировано на набережной Гребного канала и Силикатном озере в Сормовском районе. На каждом из этих водоемов утонуло по три человека. При этом купание в этих местах запрещено.
Лидером по общему количеству происшествий стало Горьковское водохранилище, также известное как Горе-море. В 2024 году там утонули три человека. Трагедии произошли, в частности, в Чкаловске и на базе отдыха «Буревестник». Еще шестерых отдыхающих удалось спасти.
Третье место в антирейтинге разделили сразу три водоема: Третье озеро в Щелоковском хуторе, Ильиногорское озеро в одноименном поселке и река Пижма в Тоншаевском округе. В каждом из этих мест погибли по два человека.
Отдельно в статистике выделена река Волга. Прошлым летом в ее акватории в разных районах Нижегородской области, включая Гребной канал, утонули 14 человек. Еще троих спасли. В Оке за тот же период зарегистрировано три случая гибели, одну женщину удалось спасти.