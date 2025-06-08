«Ливни, грозы, снижение температуры, сильный ветер». Синоптики сделали прогноз на понедельник 9 июня в Беларуси

Так, ночью с 8 на 9 июня по юго-востоку Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. По северу страны также ожидаются сильные дожди. Утром и днем 9 июня во многих районах стоит ждать усиления юго-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду.