«Ливни, грозы, снижение температуры, сильный ветер». Синоптики сделали прогноз на понедельник 9 июня в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов об оранжевом уровне опасности в понедельник 9 июня из-за сильных ливней, ветра, а также резкого, на 10−12 градусов, похолодания.
Так, ночью с 8 на 9 июня по юго-востоку Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. По северу страны также ожидаются сильные дожди. Утром и днем 9 июня во многих районах стоит ждать усиления юго-западного ветра порывами до 15−20 метров в секунду.
Сайт pogoda.by сообщает, что утром и днем 9 июня Беларусь попадет по влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. Ночью на большей части территории — дожди, а по северу и юго-востоку страны во многих районах — сильные ливни.
Днем 9 июня на большей части Беларуси кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +11 градусов по северо-западу до +20 градусов по юго-востоку, максимальная днем от +14 до +20 градусов, что на 10−12 градусов ниже, чем 8 июня.
Кстати, грозовой фронт ночью 8 июня обесточил 112 населенных пунктов Минской области.
Мы писали, что синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».
Мы писали, что под Минском высадили интенсивный яблоневый сад, которому могут позавидовать и дачники: «Расстояние между яблонями 80 сантиметров, плодоносят в год посадки».