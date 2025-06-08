В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сильные ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду ожидаются в воскресенье, в ближайшие часы в Москве, возможны смерчи, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 21 ч 08 июня местами по Москве ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, сильный град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 20−25 метров в секунду. Есть вероятность формирования смерчей», — говорится в сообщении.
МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.