В Москве в воскресенье ожидаются сильные ливни, гроза и град

МЧС призвало водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.