В Струковском саду Самары прошёл юбилейный фестиваль «Пресса-2025» 7 июня

В субботу, 7 июня, в Струковском саду Самары состоялся 30-й фестиваль средств массовой информации «Пресса-2025». Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Фестиваль объединил телекомпании, издания и студенческие пресс-центры. Всего работали 20 тематических площадок. Гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, викторинах, увидеть фотовыставки и военную технику, попробовать солдатскую кашу.
Впервые в рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей конкурсов «Золотое перо губернии» и на призы губернатора Самарской области.
Ранее мы писали, что православные жители Самарской области сегодня, 8 июня, празднуют День Святой Троицы.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.