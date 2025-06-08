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В Струковском саду Самары прошёл юбилейный фестиваль «Пресса-2025» 7 июня

В субботу, 7 июня, в Струковском саду Самары состоялся 30-й фестиваль средств массовой информации «Пресса-2025».

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В субботу, 7 июня, в Струковском саду Самары состоялся 30-й фестиваль средств массовой информации «Пресса-2025». Мероприятие было посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Фестиваль объединил телекомпании, издания и студенческие пресс-центры. Всего работали 20 тематических площадок. Гости могли поучаствовать в конкурсах, мастер-классах, викторинах, увидеть фотовыставки и военную технику, попробовать солдатскую кашу.

Впервые в рамках фестиваля прошла церемония награждения победителей конкурсов «Золотое перо губернии» и на призы губернатора Самарской области.

Ранее мы писали, что православные жители Самарской области сегодня, 8 июня, празднуют День Святой Троицы.

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