В 2024 году в Башкирии трудоустроились 24 тыс. иностранцев

В Башкирии с каждым годом растет число трудоустроенных мигрантов. Об этом сообщил замминистра семьи, труда и социальной защиты населения республики Юрий Мельников.
— В прошлом году у нас трудоустроились 24 тысячи иностранцев, в 2023 году было их порядка 19 тысяч. По итогам мая текущего года работу нашли уже около шести тысяч человек, то есть мы уже опережаем график прошлого года, — цитирует чиновника издание UfacityNews.ru.
Он отметил, что до пандемии коронавируса было порядка 30 тысяч трудоустроенных иностранцев ежегодно. Теперь условия для их приема жестче: им нужно сдать экзамен по русскому языку (его проваливают 30−40% кандидатов) и получить необходимые документы.
Мельников добавил, что активно трудоустраиваются в Башкирии также иностранные студенты из бывших республик СССР и Африки. Возможность работать они получают вместе с разрешением на временное проживание.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.