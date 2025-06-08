В 2024 году в Башкирии трудоустроились 24 тыс. иностранцев

— В прошлом году у нас трудоустроились 24 тысячи иностранцев, в 2023 году было их порядка 19 тысяч. По итогам мая текущего года работу нашли уже около шести тысяч человек, то есть мы уже опережаем график прошлого года, — цитирует чиновника издание UfacityNews.ru.