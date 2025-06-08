Дожди и сильный ветер: какая погода ожидает казахстанцев 9 июня

В Алматинской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, на севере, юге Западно-Казахстанской, на западе Палодарской, на севере, в центре Актюбинской, на севере, юге, востоке Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Мангистауской, на юге Акмолинской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, юго-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на западе, севере, востоке, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.