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В Башкирии 168 детей вывезли из опасного летнего лагеря

Инспекторы МЧС России выявили значительное количество нарушений пожарной безопасности в детском лагере. Он закрыт решением суда, сообщает ГУ МЧС в Республике Башкортостан.

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Источник: Российская газета

В рамках внеплановой выездной проверки инспекторов государственного пожарного надзора в детском оздоровительном лагере в Туймазинском районе выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. В ходе проверки были зафиксированы отсутствие или неисправность автоматической системы пожарной сигнализации. Пути эвакуации не соответствуют установленным нормам. Сами эти направления движения спасаемых от пожара людей отделаны горючими материалами. При этом на объекте эксплуатируется оборудование с нарушением электроизоляции.

Результаты проверки направлены в суд. Юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. Назначено приостановление деятельности на 30 суток.

Из нефункционирующего лагеря эвакуировали 168 детей.