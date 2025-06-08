В Башкирии 168 детей вывезли из опасного летнего лагеря

В рамках внеплановой выездной проверки инспекторов государственного пожарного надзора в детском оздоровительном лагере в Туймазинском районе выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. В ходе проверки были зафиксированы отсутствие или неисправность автоматической системы пожарной сигнализации. Пути эвакуации не соответствуют установленным нормам. Сами эти направления движения спасаемых от пожара людей отделаны горючими материалами. При этом на объекте эксплуатируется оборудование с нарушением электроизоляции.