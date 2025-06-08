Не случайность, а судьба: три знака зодиака, которым повезет в любви этим летом

Овны будут буквально магнитом для эмоций, людей и ситуаций, при которых пульс бьется чаще. Возможно, ни одно из летних увлечений не перерастет в эпопею длиною в жизнь, но именно эти короткие, но насыщенные моменты станут самыми сладкими воспоминаниями. Лето для Овнов — это искусство жить здесь и сейчас.