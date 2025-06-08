Не случайность, а судьба: три знака зодиака, которым повезет в любви этим летом

Летний период будет полон как искушений, так и удивительных возможностей для тех, кто готов слушать не только сердце, но и подсказки звезд. И пусть кому-то предстоит непростая эмоциональная жара, представители трех знаков зодиака могут смело надевать лучшие наряды: любовь точно идет к ним навстречу, рассказала «Вечерней Москве» эзотерик Аделина Панина.
В июне Юпитер окончательно обоснуется в Близнецах, принеся игривость, легкость и тягу к новому. В июле Венера будет путешествовать по Льву, раздувая огонь страсти и подталкивая нас к эффектным признаниям, драматичным встречам и киношным романам. А август встретит нас полнолунием в Водолее — это кульминация чувств, неожиданные прозрения и финальные аккорды любовных симфоний.
Овен.
Лето для Овнов — как вспышка фейерверка: быстро, громко, ярко и с множеством «вау». Планеты будто раздувают внутреннее пламя Овнов: Венера и Марс щедро подливают масла в огонь страстей. Вокруг — новые знакомства, неожиданные признания, романтика на бегу и флирт, от которого кружится голова.
Овны будут буквально магнитом для эмоций, людей и ситуаций, при которых пульс бьется чаще. Возможно, ни одно из летних увлечений не перерастет в эпопею длиною в жизнь, но именно эти короткие, но насыщенные моменты станут самыми сладкими воспоминаниями. Лето для Овнов — это искусство жить здесь и сейчас.
Лев.
Лето для Львов — не просто пора солнца, это внутренняя трансформация, подогреваемая мощными астрологическими событиями вроде перехода Венеры в знак Льва и танца Юпитера с Ураном. Львы вдруг поймут: прежние сценарии больше не работают. Но в этом и кроется их удача — Львы готовы отпустить прошлое и распахнуть дверь в нечто совершенно новое.
Откроются неожиданные стороны натуры, Львы по-новому взглянут на любовь, отношения и даже на самих себя. И как только это произойдет, события начнут складываться так, словно сама Вселенная встала на сторону Львов. Новый курс принесет не просто вдохновение, а реальные чувства и крепкие связи, о которых Львы мечтают.
Водолей.
В этом сезоне Водолеи словно нажимают кнопку «перезагрузка» — и сердце и разум переходят в свежий режим. Многое внутри созревало давно, и вот наконец Водолеи готовы открыться. Уран в гармоничном аспекте с Венерой дает не только смелость, но и готовит необычные повороты судьбы.
Возможно, Водолеи встретят тех, с кем смогут говорить по-настоящему открыто. А может, сами захотят проявить чувства, которые скрывали годами. Самое главное — Водолеи больше не прячутся. Именно это делает лето 2025 года для них временем невероятных любовных возможностей, где каждая встреча будет не случайной, а судьбоносной.
Ранее шаманка и ясновидящая Кажетта Ахмеджанова составила гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025 года.