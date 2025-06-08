В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Ученик одной из школ Ленинградской области пытался сдать ЕГЭ с помощью «умных очков» с видеокамерой, результаты экзамена аннулированы, к пересдаче в резервные дни школьника не допустят, сообщил региональный комитет образования.
Ранее в социальных сетях и некоторых Telegram-каналах появилось видео экзаменационных материалов, которые якобы снимались на камеру с помощью «умных очков», а ответы на задания ЕГЭ выпускник школы в Ленобласти получал через наушник.
«Случай с “умными очками” еще раз показал неизбежность наказания — видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно — уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет», — говорится в сообщении на странице регионального комитета образования в соцсети «ВКонтакте».
Как отмечают в ведомстве, выпускник, использовавший «умные очки», не сможет пересдать ЕГЭ в резервные дни.
Комитет образования Ленинградской области просит школьников и их родителей ответственно относиться к правилам проведения экзаменов и не пытаться использовать гаджеты.