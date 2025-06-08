В Ленобласти школьник пытался сдать ЕГЭ с помощью умных очков

«Случай с “умными очками” еще раз показал неизбежность наказания — видео, сделанные с помощью камеры в очках и попавшие в сеть, четко отслеживаются соответствующими ведомствами и Рособрнадзором, и решения на местах принимаются незамедлительно — уже аннулированы результаты экзаменов, видео с которых были обнаружены в сети интернет», — говорится в сообщении на странице регионального комитета образования в соцсети «ВКонтакте».