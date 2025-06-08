Церковь переживет все государства, заявил патриарх Кирилл

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Церковь переживет все государства и человеческие институты, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Церковь — это единственная институция, которая доживет до второго и страшного пришествия Господа. Все будет изменено: ни государств не будет, не будет ни политических сил, не будет никаких человеческих институций, а Церковь, созданная Господом, встретит пришествие Спасителя», — сказал патриарх в проповеди после литургии в Троице-Сергиевой лавре в праздник Троицы.
Троица — один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В 2025 году праздник отмечается 8 июня.