Церковь переживет все государства, заявил патриарх Кирилл

Троица — один из главных праздников у православных христиан. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, отчего он еще называется Пятидесятницей. Согласно церковному преданию, в этот день на апостолов, через 49 дней после воскресения Иисуса Христа, сошёл Святой дух, после чего они вышли на проповедь его слова человечеству. В 2025 году праздник отмечается 8 июня.