Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средняя зарплата в Минске на 424 рубля ниже, чем в Островецком районе, где находится БелАЭС

Средняя зарплата в Минске на 424 рубля ниже, чем в районе, где находится БелАЭС.

Источник: Комсомольская правда

В Островецком районе Гродненской области, по данным статистики, средняя зарплата в апреле 2025 была выше, чем в Минске, об этом сообщает портал myfin.by.

Так, в Минске номинальная начисленная средняя заработная плата работников (до вычета налогов и взносов) составила 3499,8 рубля, а в Островецком районе — 3924,3 рубля, то есть на 424,5 рубля выше, чем в столице.

Часто высокие средние заработки в отдельных районах или городах Беларуси связаны с нахождением там крупных предприятий, таких как Белорусская АЭС в Островце.

Меньше всего в среднем весной 2025 получали работники в Витебской и Могилевской областях, соответственно 2175,8 рубля и 2181,3 рубля.

Мы писали, что капитан команды «Что? Где? Когда?» белоруска Алена Повышева развелась с мужем-знатоком Юрием Филипповым после 14 лет брака.