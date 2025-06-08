Средняя зарплата в Минске на 424 рубля ниже, чем в Островецком районе, где находится БелАЭС

В Островецком районе Гродненской области, по данным статистики, средняя зарплата в апреле 2025 была выше, чем в Минске, об этом сообщает портал myfin.by.
Так, в Минске номинальная начисленная средняя заработная плата работников (до вычета налогов и взносов) составила 3499,8 рубля, а в Островецком районе — 3924,3 рубля, то есть на 424,5 рубля выше, чем в столице.
Часто высокие средние заработки в отдельных районах или городах Беларуси связаны с нахождением там крупных предприятий, таких как Белорусская АЭС в Островце.
Меньше всего в среднем весной 2025 получали работники в Витебской и Могилевской областях, соответственно 2175,8 рубля и 2181,3 рубля.
Мы писали, что капитан команды «Что? Где? Когда?» белоруска Алена Повышева развелась с мужем-знатоком Юрием Филипповым после 14 лет брака.