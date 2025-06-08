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В России появилось еще почти 20 лотерейных миллионеров

После розыгрыша лотереи «Мечталлион» 8 июня 18 россиян стали миллионерами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Розыгрыш лотереи «Мечталлион» в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

«После розыгрыша лотереи “Мечталлион” в России сегодня появилось 18 новых миллионеров. Счастливчики, выигравшие по 1 миллиону рублей в тираже № 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте “Национальной лотереи”, — рассказали в пресс-службе.

Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали 181428 билетов.