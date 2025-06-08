В России появилось еще почти 20 лотерейных миллионеров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Розыгрыш лотереи «Мечталлион» в воскресенье сделал 18 россиян миллионерами, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда гослотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.
«После розыгрыша лотереи “Мечталлион” в России сегодня появилось 18 новых миллионеров. Счастливчики, выигравшие по 1 миллиону рублей в тираже № 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте “Национальной лотереи”, — рассказали в пресс-службе.
Общая сумма выигрышей в воскресном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали 181428 билетов.