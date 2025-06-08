Сухая гроза подожгла сосну в Минусинском районе

Для локализации пожара была проведена опашка территории колёсным трактором с плугом. Кромки возгорания обрабатывались водой из ранцевых лесных огнетушителей и с помощью воздуходувок. Четыре лесопожарных ликвидировали огонь на площади 1,8 гектара, предотвратив его дальнейшее распространение. Оперативные действия специалистов позволили избежать серьезных последствий для лесного массива.