Сухая гроза подожгла сосну в Минусинском районе

Молния, ищущая кратчайший путь к земле, нанесла удар по сосне в окрестностях села Большая Иня Минусинского района.
Несколько дней назад дерево подверглось атаке с воздуха во время сухой грозы, когда молнии сверкают, но дождя не выпадает.
Инцидент был оперативно зафиксирован камерой видеонаблюдения. Специалисты Минусинской лесопожарной станции незамедлительно выехали по указанным координатам, обнаружили очаг возгорания и приступили к тушению.
«Огонь распространялся в труднодоступном месте, где большая плотность древостоя и много лесных завалов, — рассказал Григорий Романов, бригадир Минусинской ЛПС. — Плюс жара под 30 градусов. Всё это осложняло тушение».
Для локализации пожара была проведена опашка территории колёсным трактором с плугом. Кромки возгорания обрабатывались водой из ранцевых лесных огнетушителей и с помощью воздуходувок. Четыре лесопожарных ликвидировали огонь на площади 1,8 гектара, предотвратив его дальнейшее распространение. Оперативные действия специалистов позволили избежать серьезных последствий для лесного массива.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае пожарные спасли двух лосят от огня.