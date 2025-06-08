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Врачи оказались бессильны: 16-летняя девочка скончалась в больнице после того как её сбил подросток на легковушке

В Башкирии подросток на Lada Priora насмерть сбил 16-летнюю девушку на самокате.

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Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП — погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент случился 7 июня на улице Октябрьской в селе Красная Башкирия. 16-летний подросток за рулем Lada Priora сбил сверстницу, которая ехала на самокате. Девушка получила тяжелые травмы, её доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, сегодня, 8 июня, она скончалась.

— Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, выяснит обстоятельства приобретения юношей транспортного средства, даст оценку действиям родителей по надлежащему исполнению своих обязанностей, — передали в надзорном ведомстве.

В свою очередь местное издание «Абзелил» утверждает, что подростка как минимум дважды уже привлекали к ответственности за вождение автомобиля баз прав. В марте текущего года его поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

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