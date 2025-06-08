В Ростовской области с 9 июня изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»

Так, для тех, кто едет с севера из Шахт предусмотрен поворот направо от Дачной или у поста ДПС, в районе Аютинского сельского поселения. Если водитель направляется в Шахты, то есть разворот на 997 км или съезд за 993 км возле Аютинского. Для южного направления из Шахт предусмотрен поворот направо с Дачной и разворот на 997 км. По направлению в Шахты — съезд на Дачную или за постом ДПС рядом с поселком Аютинским.