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В Ростовской области с 9 июня изменится схема движения на трассе М-4 «Дон»

Автомобилистов Ростовской области предупредили об изменениях схемы движения на трассе М-4 «Дон».

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Источник: Комсомольская правда

Крупномасштабная реконструкция ждет трассу М-4 «Дон». С 9 июня дорожники приступят к капитальному ремонту трех путепроводов в районе Шахтинской развязки. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Ремонт будет проводиться на путепроводах на 982-м, 993-м и 1000-м километрах трассы. Работы продлятся до апреля 2026 года. Основной поток движения сохранится без изменений, однако часть маршрутов изменится.

Так, для тех, кто едет с севера из Шахт предусмотрен поворот направо от Дачной или у поста ДПС, в районе Аютинского сельского поселения. Если водитель направляется в Шахты, то есть разворот на 997 км или съезд за 993 км возле Аютинского. Для южного направления из Шахт предусмотрен поворот направо с Дачной и разворот на 997 км. По направлению в Шахты — съезд на Дачную или за постом ДПС рядом с поселком Аютинским.

Если водители направляются в поселки Аютинский или Таловый, предусмотрен поворот направо на М-4 у ДПС и разворот на 987 км. По направлению в Красный Сулин с южной стороны предусмотрен разворот на 977 км. Из Красного Сулина на север также предусмотрен разворот на 987 км.

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