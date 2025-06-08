Устроил ДТП и бросил пострадавших: задержан мотоциклист, устроивший смертельную аварию

В Салаватском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного мотоциклиста, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции.
Авария случилась 8 июня на улице Ленина в селе Мурсалимкино. 22-летний местный житель на мотоцикле «Урале» вылетел в кювет и врезался в шлакоблоки. Водитель травм не получил, бросил свой двухколесный транспорт и сбежал. Два его пассажира — мужчины 22 и 32 лет — попали в больницу. Один из них скончался (кто именно, в ГАИ не уточнили).
Инспекторы нашли и задержали мотоциклиста у него дома. Его проверили на алкотестере — прибор показал 1,147 мг спиртного в выдыхаемом воздухе.
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