Устроил ДТП и бросил пострадавших: задержан мотоциклист, устроивший смертельную аварию

Авария случилась 8 июня на улице Ленина в селе Мурсалимкино. 22-летний местный житель на мотоцикле «Урале» вылетел в кювет и врезался в шлакоблоки. Водитель травм не получил, бросил свой двухколесный транспорт и сбежал. Два его пассажира — мужчины 22 и 32 лет — попали в больницу. Один из них скончался (кто именно, в ГАИ не уточнили).