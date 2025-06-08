Белоруска Арина Соболенко устроила пикировку с американкой Коко Гауфф, которой проиграла финал «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после поражения на «Ролан Гаррос» от американки Коко Гауфф неоднозначно высказалась о коллегах по корту — самой Гауфф и польке Иге Свентек.
Мы писали, что произошло после поражения Арины Соболенко от Коко Гауфф в финале «Ролан Гаррос». Судя по всему, эта неудача задела белоруску. «Это так больно, ребята», — говорила она. А на послематчевой пресс-конференции подлила масла в огонь:
— Если бы в полуфинале Свентек (к слову, четырехкратная победительница «Ролан Гаррос». — Ред.) меня обыграла, она бы победила Гауфф и в финале, — приводит слова Соболенко сайт WTA.
Американка, являющаяся второй ракеткой мира, со мнением белоруски не согласилась, вспомнив, что как раз обыграла польку в последнем матче с ней. Плюс, добавила она, Соболенко считалась фаворитом перед финалом турнира в Париже.
— Если меня спросили бы, с кем я хочу играть и с кем у меня больше шансов, я бы назвала Игу, а не Арину, — отметила Коко Гауфф.
Тем временем белорусский рефлексотерапевт назвала болезни, которые имеют психосоматическую природу: «Опустошение часто приводит к слабости в ногах и руках, энурез — нота страха, отек — от душевной боли и обиды».
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