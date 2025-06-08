Приморец подарил машину яблок медвежатам-сиротам из Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн — РИА Новости. Житель Приморья подарил машину яблок медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных (Центр «Тигр»), сообщило учреждение в своем Telegram-канале.
«Благодарим Виталия Козловского из поселка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам. Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках. Напоминают детишек, которые резвятся в бассейнах из шариков», — рассказали в центре.
Пост сопроводили фото и видео. На кадрах ролика один из трех медвежат сначала распластался на яблоках, затем стал двигаться вперед, а после, словно домашний котенок, начал подбрасывать плоды, играя.
Медвежат-сирот 14 мая обнаружили на свалке поселка Чернышевский в Якутии. На них нападали собаки, спасаясь, детеныши залезли на дерево. Неравнодушные жители доставили зверят на временную передержку в природный парк «Живые алмазы Якутии» в Мирном. Чтобы добраться до центра реабилитации в Приморье, медвежатам пришлось сначала преодолеть путь до Якутска, а затем авиакомпания «Якутия» доставила их во Владивосток.
Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» создали в Приморье в 2012 году, здесь прошли реабилитацию десятки амурских тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, а также другие дикие животные и птицы, которых выпускают обратно в лес после восстановления. Центр работает при поддержке некоторых организаций и на пожертвования частных лиц.