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Еще один участок перекроют в Астане из-за ремонта дорог

В столице Казахстана перекроют участок дороги по улице Абылай хана, передает Tengri Auto.

Источник: depositphotos.com

Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны 109.

Информируем жителей и гостей города о продолжении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай-хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток улиц Абылай-хана и Майлина будет также перекрыт.

сообщили в 109

В связи с этим, 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.

Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.