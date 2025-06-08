Еще один участок перекроют в Астане из-за ремонта дорог

Об этом сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны 109.
Информируем жителей и гостей города о продолжении работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия по проспекту Абылай-хана на участке от улицы Манаса до улицы Майлина. Вместе с тем, перекресток улиц Абылай-хана и Майлина будет также перекрыт.
В связи с этим, 9 и 10 июня текущего года движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто.
Водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.